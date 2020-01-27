جمارك بورسعيد تُحصل 3.25 مليار رسوم وضرائب في ديسمبر

كشف تقرير حكومي حديث عن بلوغ إجمالي الضرائب والرسوم، المُحصلة بجمارك بورسعيد، خلال ديسمبر الماضي، نحو 3.252 مليار جنيه.

ولفت التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك، واستعرضته وزارة المالية -اليوم الإثنين- إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 9048 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي.

غالبية الأصناف المُفرج عنها مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس

وأوضح أن معظم الأصناف المٌفرج عنها كانت «مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس، وإكسسوار المحمول، والأدوات المكتبية، والأقمشة والمفروشات، والأدوات المنزلية»، إضافة إلى الأصناف الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد: «الملابس الجاهزة، والأحذية، والشنط، والأجهزة الكهربائية».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضي، بلغ 553.676 مليون جنيه، وإجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و698 مليون جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تصدير مشمول 1594 شهادة بجمارك بورسعيد بقيمة إجمالية مليار و272 مليون جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 5 ملايين و656 ألف جنيه.