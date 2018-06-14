جمارك بورسعيد تفرج عن 330 سيارة خلال مايو

المال خاص أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد مايو، عن 330 سيارة، وبإجمالي 995 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 228 مليونا و 687 ألفاو 49 جنيها. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليونا و 264 ألفا و 202 جنيها والرسوم وال

المال خاص

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد مايو، عن 330 سيارة، وبإجمالي 995 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 228 مليونا و 687 ألفاو 49 جنيها.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 52 مليونا و 264 ألفا و 202 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 23 مليونا و 223 ألفا و 123 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 75 مليونا و 487 ألفا و 325 جنيها.

وسجلت عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مايو 2018 حوالى 1223 بيانا جمركىا بقيمة إجمالية 208 ملايين و 699 ألفا و 495 جنيها

وقدرت حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها بقيمة 16 مليونا و 183 ألفا و 199 جنيها.

وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 31 مليونا و 178 ألفا و 798 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 47 مليونا و 361 ألفا و 997 جنيها

و بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 95 بيانا جمركيا وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 37 مليونا و 887 ألفا و 218 جنيها

وقدرت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و 744 ألفا و 57 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 3 ملايين و 851 ألفا و 645 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و595 ألفا و702 جنيها

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 107 آلاف و 475 جنيها

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مايو 2018 حوالى 475 مليونا و 273 ألفا و762 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 70 مليونا و 191 ألفا و 458 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 58 مليونا و 253 ألفا و 566 جنيها

وسجلت الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهرمايو حوالى 128 مليون و 445 ألف و 24 جنيها



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