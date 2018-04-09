جمارك بورسعيد تفرج عن 172 سيارة خلال مارس الماضي

المال- خاصأفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس، عن 172 سيارة بمختلف الفئات، كما أفرجت عن 824 مركبة معفاة لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 218 مليونا و879 ألفا و637 جنيها.وقامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 92 بيان جمركى خلال نف

المال- خاص

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس، عن 172 سيارة بمختلف الفئات، كما أفرجت عن 824 مركبة معفاة لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 218 مليونا و879 ألفا و637 جنيها.

وقامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 92 بيان جمركى خلال نفس الفترة، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 38 مليونا و 262 ألفا و 503 جنيهات والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 18 مليونا و875 ألفا و365 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 57 مليونا و137 ألفا و868 جنيها.

وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مارس 2018 حوالي 868 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 158 مليونا و36 ألفا و561 جنيها، وتقدر الرسوم الضريبية والجمركية المحصلة عنها 13 مليونا و303 آلاف و 744 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 24 مليونا و358 ألفا و617 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 37 مليونا و662 ألفا و361 جنيها.

وبلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 70 بيانا جمركيا واردا نهائيا معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية) بقيمة إجمالية 21 مليونا و232 ألفا و913 جنيها، وسجلت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليون و494 ألفا و220 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 3 ملايين و567 ألفا و11 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و61 ألفا و231 جنيها.

وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 95 ألفا و284 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2018 حوالى 398 مليونا و149 ألفا و111 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 53 مليونا و155 ألفا و571 جنيها، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 46 مليونا و800 ألف و993 جنيها.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مارس 2018 حوالى 99 مليون و956 ألفا و744 جنيها.