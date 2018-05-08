جمارك بورسعيد تفرج عن 140 سيارة خلال أبريل

المال- خاصأفرجت إدارة السيارات بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد عن 140 سيارة، و826 مركبة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة؛ بقيمة 168 مليونا و192 ألفا و203 جنيهات.وأنهت الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 91 بيانًا جمركيًّا خلال نفس الفترة.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن

المال- خاص

أفرجت إدارة السيارات بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد عن 140 سيارة، و826 مركبة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة؛ بقيمة 168 مليونا و192 ألفا و203 جنيهات.

وأنهت الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 91 بيانًا جمركيًّا خلال نفس الفترة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونا و87 ألفا و445 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 14 مليونا و831 ألفا و634 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 50 مليونا و919 ألفا و79 جنيها.

وسجلت عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أبريل 2018 حوالى 1087 بيانًا جمركيًّا بقيمة إجمالية 186 مليونا و724 ألفا و667 جنيها.

وقدرت حجم الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليونًا و438 آلاف و302 جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 28 مليونا و818 ألفا و508 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 43 مليونا و253 ألفا و810 جنيهات.

وخلال شهر أبريل 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 95 بيانًا جمركيًّا وارد نهائى معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية) بقيمة إجمالية 30 مليونا و747 ألفا و946 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2 مليون 130 ألفا و824 جنيها، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 5 ملايين و 202 ألف و623 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 7 ملايين و333 ألفا و447 جنيها.

وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 28 ألفًا و123 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أبريل 2018 حوالى 385 مليونا و664 ألفا و816 جنيها.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 52 مليونا و656 ألفا و571 جنيها، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 48 مليونًا و849 ألفا و765 جنيها.

وقدرت حجم الإيرادات المحصلة عن السيارات المفرج عنها عبر منفذ جمرك بورسعيد والمنطقة الحرة نحو 101 مليون و506 آلاف و336 جنيها خلال شهر أبريل.