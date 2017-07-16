جمارك بورسعيد تفرج عن 11886 سيارة خلال 2016-2017

المال - خاصأفرجت الإدارة العامة بجمرك سيارات بورسعيد خلال العام المالى 2016/ 2017، عن 11886 سيارة "ملاكي"، بقيمة مليار و464 مليونا و618 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 598 مليون جنيه و167 ألف جنيه.كما أفرجت الإدارة العامة للسيارات ببورسعيد خلال العام المالى 2016/2017 عن عدد 6

المال – خاص

أفرجت الإدارة العامة بجمرك سيارات بورسعيد خلال العام المالى 2016/ 2017، عن 11886 سيارة “ملاكي”، بقيمة مليار و464 مليونا و618 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 598 مليون جنيه و167 ألف جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة للسيارات ببورسعيد خلال العام المالى 2016/2017 عن عدد 615 بيانا جمركيا لمعدات وسيارات نقل بقيمة إجمالية 181 مليونا 727 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها خلال نفس العام المالى 34 مليونا و665 ألف جنيه.

ووفقا للبيانات؛ أفرجت الإدارة العامة للسيارات ببورسعيد خلال العام المالى 2016/2017 عن عدد 9525 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت مليار 435 مليونا و358 ألف جنيه،

كما بلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الرسائل الواردة خلال نفس العام المالى 400 مليون و938 ألفا و918 جنيها.

وبذلك يكون إجمالى قيمة السيارات الملاكى وسيارات النقل والمعدات ورسائل قطع غيار السيارات بالإدارة العامة للسيارات ببورسعيد خلال العام المالى 2016/ 2017 مبلغ 3 مليارات و450 مليونا و945 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها خلال نفس الفترة مليار و337 مليونا و711 ألف جنيه.

وبحسب التقرير؛ فقد حققت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الجمركية الشرقية زيادة فى الإيرادات الفعلية بنسبة 140% من الإيرادات المستهدفة خلال العام المالى 2016-2017.