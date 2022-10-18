جمارك بورسعيد تضبط 3416 كرتونة نسكافيه غير مذكورة بمستندات مانجو مصدرة للخارج

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماع بالتنسيق مع هيئة مباحث أمن الموانئ من ضبط 3 محاولات تصدير كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أوتنازل ودون العرض على الجهات الرقابية بالمخالفة للقوانين.

فبناء على مذكرة اشتباه سرية مقدمة من مباحث أمن الموانئ بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم MRKU5715510 بيان جمركى رقم 2377 لسنة 2022 مرحلة أولى شرق بورسعيد باسم شركة ا . ل . ا مصدر للإمارات والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن بسكويت ومخللات ومشمول البيان الجمركي رقم 3722 لسنة 2022 باسم شركة ا . م . ل والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أعشاب .

وكذا مشمول البيان الجمركي رقم 60280 لسنة 2022 صادر مرورى باسم شركة ا . ا . ل والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ثمار مانجو طازجة .

وبالكشف والمعاينة بساحة الفحص بجمرك شرق بورسعيد تبين وجود 3416 كرتونة قهوة سريعة التحضير (نسكافيه ) غير مذكورة بالمستندات ضمن مشمول البيان الجمركي الأول .

وتبين بمعاينة مشمول البيان الجمركي الثانى تبين وجود 98 كرتونة بكل كرتونة 72 علبة بكل علبة 25 كيس مدون عليها زنجبيل بينما تحتوى فعليا على شاى ملين ولم يتم السماح بتصديرها لتضارب البيانات وعدم وجود الشهادة الصحية.

كما أنه بمعاينة مشمول البيان الجمركي الثالث تبين وجود 380 صندوق ليمون بلدى و960 كرتونة بلح محملين على قواعد خشبية بالعرض على هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى ببورسعيد.

وأفاد الحجر الزراعي بعدم السماح بتصدير الليمون والبلح حيث أنها تخضع للفحص بمناطق الإنتاج .

وأفادت هيئة سلامة الغذاء بأن صنف الليمون البلدى غير مطابق ظاهريا وأن هناك تضارب في البيانات ولا يتم السماح بتصديره.

وشارك فى لجان المعاينة والضبط أحمد محمد عبد السلام المشرف العام على الصادر وطارق فهيم القائم بأعمال مدير ادارة الصادر محمد حسين عبدالرحيم ومحمد أحمد المتولي مأمورى الحركة وأحمد مسعد فهمي ومحمد صيام بلجنة الفحص (المعاينة) ومحمد على وعلي محمد رشيد بمكافحة التهرب الجمركى ومحمود أحمد صالح بالأمن الجمركى .

وبالعرض على محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي وإخطار وزارة التجارة والصناعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.