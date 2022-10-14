جمارك بورسعيد تضبط محاولتي تصدير كمية من منتجات شركة مصرية دون تفويض أو تنازل

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة الصادر برئاسة ياسر محمد الشماع مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولتى محاولتى تصدير كمية من منتجات شركة مصرية دون تفويض أوتنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .

فبناءً على مذكرتى معلومات سرية مقدمتان من هيئة الرقابة الادارية بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيانين الجمركيين رقمى 17250 لسنة 2022 و17075 صادر مروري دمياط باسم شركة ا . ا . ل.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة بجمرك بورسعيد من السيد الشحات وهلال عبد العظيم ومحمد عبد الرازق وممدوح مصطفي وميرفت اسماعيل ومحمد أحمد محمد الدهراوي ورضا شعبان حيث فتبين وجود 2000 كرتونة مرقة دجاج تحمل اسم ماركة مرق دجاج ماجي من إنتاج شركة نستله ضمن مشمول البيان الجمركى الأول .

كما تبين وجود 3523 كرتونة قهوة سريعة التحضير (نسكافية ) 342 كرتونة مقرمشات (ميني اندومي ) ومنتجات أخرى من إنتاج شركة نستله ضمن مشمول البيان الجمركي الثانى.

ونظراً لتقديم شركة نستله خطاب يفيد انها الشركة الوحيدة المسئوله عن تصدير منتجاتها وانه لا يحق لأي شركة القيام بتصدير هذه المنتجات.

فتم العرض على محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة فقرر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة الواقعة للتحقيقات القانونية والنيابة العامة وإخطار وزارة التجارة والصناعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.