جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بالمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة أحمد حسن بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة ع . م . س . ع سائق السيارة رقم ط و ل 8594 وبرفقته ع . ف . م . ح تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع.

وبالعرض على أحمد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة وهبه رمضان مدير المنفذ الرسوة ومحمد الحليلي مدير التعريفة وسامي ابوسرجيوس وعبد الحليم عبد الجواد بالإجراءات الجمركية لتفتيش السيارة فتبين وجود عدد 236 قاروصة سجائر انواع وماركات مختلفة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخباة مكان الإطار الاحتياطي للسيارة وأسفل الدواسات الأمامية والخلفية، وتم تحرير استمارات معاينه رقم 263892 .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 188 ألف 800 جنيه قرر أحمد حسن مدير ادارة المنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.