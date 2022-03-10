جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بالمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة ا . ا. س . ر سائق السيارة رقم ط ص م 7234 تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي.

وبالعرض على السيد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة نبيه زغلول مدير منفذ الرسوة ومحمد الحليلي مدير التعريفة لفض وجرد المضبوطات فتبين وجود 790 شنطة يد حريمي وبناتي و2039 تي شيرت رجالي وأولادي منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم تحرير استمارات معاينة رقم 263880 وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 143 ألف 850 جنيها.

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لعدد عبوات الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة والساعات وكروت الذاكرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فوجد جاكيت خاص بالراكب موضوع فوق عربة حمل الحقائب وبفحصه وجد به كيس بلاستيك بداخله 6 عبوات بها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز 100 مللى جرام.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الأولى برئاسة رأفت وهيب مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة طيران شركة الخليج استوقف محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبمناظرة جواز سفره تبين أنه متعدد السفريات خلال فترات متقاربة.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود مايشتبه أن يكون ساعات وهواتف، وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 هواتف محمولة ماركة iPhone و12 ساعة وسماعة Airpods .

وتلاحظ لرأفت وهيب عازر مدير الجمرك ارتباك الراكب فقام بتكليف كل من أحمد عبد الواحد وعبد الرحمن سيد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة فتبين وجود 2750 كارت ذاكرة مختلف السعات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 37 و38 لسنة 2022 ضد الراكببين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الأستاذ الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك والأستاذ محمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.