جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب عدد من ماكينات طب وجراحة الأسنان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد برئاسة محمد نعمان والإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة وشرطه المحور من ضبط محاولة تهريب عدد من ماكينات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (إلتزام) وشرطه المحور مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم CCLU6931023 القادمة من الصين والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن دراجات نارية للاستخدام الشخصى ومحرر عنها 19 بيان جمركي أمتعة شخصي .
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من سعيد الديدموني وطارق حسن وحسن أبو جميل مديرو إدارات ومصطفى حموده وشريف العجمي ووليد الزند رؤساء أقسام وعلي سليمان مدير حركه فتبين وجود ٣٠٠ ماكينة حفر لزوم طب جراحة الاسنان مخبأة ضمن الطرود الواردة .قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزيه لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .