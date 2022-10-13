جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب عدد من السماعات اللاسلكية

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة بجمارك بورسعيد برئاسة عمرو المحضر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الاستثمار والمنطقة الحرة من ضبط محاولة تهريب عدد من السماعات اللاسلكية (الإيربودز) بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات على البضائع الواردة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 335848 بتاريخ 12/9/2022 باسم ج . م . م بعدد (609) طرد لصنف (باتيناج تزلق) طبقا للمستندات المقدمة وإقرار صاحب الشأن .

وتم تشكيل لجنة للمعاينة والكشف الفعلى من محمد الدسوقى الشامى وحلمى أبو زيد ومحمد كمال جمعه وأحمد العشرى ووائل إسماعيل وأحمد سرحان فتبين وجود 41 طردا بإجمالى 9150 قطعة سماعة لاسلكية (ايربودز) و181 قطعة معصم يد أطفال وماكينة قهوة كهربائية وعدد من عوامات الأطفال ومستحضرات التجميل والجميع غير وارد بالمستندات المقدمة ولم تستوفى جهات العرض.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و242 ألفا و307 جنيهات.

وقرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.