جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة جراحة العظام

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة جراحة العظام ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (إلتزام) مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم OOCU8368875 القادمة من الصين شهادة وارد رقم 293152 لسنة 2022 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن عدد يدوية .

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد شمس مدير الإدارة وهيثم عبد العال والسيد علام مديرى الحركه والسعيد الديدموني مدير إدارة التحريات والضبط وطارق حسن و مصطفى حموده و محسن الجندي مديرى إدارة المكافحة وشريف العجمي ووليد الزند رؤساء أقسام فتبين بالكشف الفعلي وجود ١٠ أجهزة خاصة بجراحة العظام و١٣ طقم آلات لرفع مسامير جراحة العظام وآلات قطع وثنى شرائح جراحة العظام و جوه للاجهزة و١٥٠ سلاح كتر طبي و٤٠ وصله تطويل خارجية مخبأة ضمن الطرود الواردة .

وقرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزيه لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .