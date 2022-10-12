جمارك بورسعيد تحقق 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال سبتمبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة عن مشمول 9700 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2022 لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 415 مليون و445 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و402 مليون و950 ألف جنيه.

وخلال سبتمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) بتصدير مشمول 1753 بيان جمركي صادر بعدد 6800 حاوية تحت كافة النظم ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت حوالي 2مليار و794 مليون و572 ألف جنيه، لأصناف متعددة، من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالى 6 مليون و382 ألف جنيه مصري.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2022 حوالي 2 مليار و818 مليون و395 ألف جنيه.