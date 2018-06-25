جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ملابس جاهزة بـ560 ألف جنيه

وكالات: أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك في تصريح له اليوم الإثنين، إنه بناءً على إخبارية باعتزام قائد سيارة تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم داخل مخزن سري بسيارته، تم ترقب وصول السيارة لمنفذ الشاحنات.

وأضاف المصدر أنه بتفتيش السيارة تبين وجود كمية كبيرة من الملابس الجاهزة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 560 ألف جنيه، والضرائب والرسوم 333 ألفًا و376 جنيهًا.

وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط والتحفظ على المضبوطات.