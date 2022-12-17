جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ ببورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن، بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد، من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركى بمحاولة م . أ . ع سائق السيارة رقم ف ر 3728 تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع.

وبالعرض على مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة مصطفى عبده عطية مأمور الوردية بمنفذ الرسوة وإسلام محمد الشناوي وسامي أبو سرجيوس ومحمد السيد الحليلي مدير التعريفة لتفتيش السيارة حال وصولها للمنفذ فتبين وجود عدد 308 قاروصة سجائر أجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مختلفة الأنواع مخباة في داخل السيارة .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 202 ألف و300 جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية والقانونية .

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .