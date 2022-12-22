جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ ببورسعيد برئاسة السيد أحمد حسن بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
فبناء على معلومات سرية واردة لإدارة منفذ الرسوة الجمركي بمحاولة م . ت . م سائق السيارة رقم ر د ق 3891 تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع .
وبالعرض على السيد أحمد حسن مدير إدارة المنافذ قرر تشكيل لجنة جمركية برئاسة إسلام محمد الشناوي ومحمد عبده الريس وسامي أبوسرجيوس ومحمد السيد الحليلي مدير التعريفة وأحمد الطوبشي مدير ادارة الأمن الجمركي ووليد الزند مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش السيارة حال وصولها للمنفذ فتبين وجود عدد 210 قاروصة سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مختلفة الأنواع مخباة بداخل السيارة.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 67 ألفا و 620 جنيها.
قرر مدير إدارة المنافذ الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية والقانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.