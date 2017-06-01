جمارك بورسعيد تحبط تهريب 750 ألف سلاح كتر

تمكَّن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بالمنطقة الشرقية، برئاسة حلمى أبو الحسن، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حلمى فياض، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة من مصلحة الأمن العام، بالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد والتصدير، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وبناء على الإخبارية رقم 190 المقدمة من مكافحة التهرب الجمركى عمليات برئاسة حلمى أبو الحسن باعتزام شركة ا. للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم DFSU6763370 واردة من الصين، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن عدد يدوية.

وتم تشكيل لجنة جمركية، حيث تبيَّن وجود 50 كرتونة بداخلها 750000 قطعة من سلاح الكتر صناعة الصين مخبأة داخل صنف بلاور بالزيادة على الطرود الأصلية وغير مقر عنها بالمستندات.



قرر جمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرُّب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.