جمارك بورسعيد تحبط تهريب 16 ألف طقم من مستلزمات جراحة الأسنان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة وشرطة المحور من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة للقوانين.



فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (إلتزام) أحمد زكريا مأمور الفحص بالأشعة وأحمد شوره مدير إدارة الفحص بالأشعة وأشرف عبد النبي معاون بالجمارك مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاويه رقم MSKU 7804285 قادمة من الصين ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 269023 لسنة 2023 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 455 كرتونة رولات من لدائن طبية .

وبالعرض على السيد عمارة مدير عام الوراد قام بتشكيل لجنة من من نعيم درغام مدير الحركة ومصطفي حمودة وشريف العجمي ووليد الزند رؤساء أقسام مكافحة التهرب التزام والسعيد الديدموني وطارق حسن مديري إدارة المكافحة وإبراهيم أبوبكر مدير إدارة المستودع.

وتببين وجود 20 كرتونة بداخلها 16 ألف طقم كل طقم عبارة عن ٥ إبر من المعدن لزوم طب وجراحة الأسنان ومدون على الكرتونة من الخارج صناعة الصين ومن الداخل صناعة الإمارات .

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزيه لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .