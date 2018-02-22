جمارك بورسعيد تحبط تهريب كمية من المفروشات

مها أبوودن
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد محاولة تهريب كمية من المفروشات بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط بناء على إخبارية، بوجود أصناف مخالفة بـ 5 حاويات أرقام باسم شركة ش .هـ . م . ج بمخزن جمارك بورسعيد والصنف طبقا للمستندات أقمشة واردة من الصين.
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 6720 مفرش سرير مخبأة داخل بالتات الأقمشة لمحاولة خداع رجال الجمارك والتهرب من سداد جزء من الرسوم والضرائب الجمركية وجهات العرض.
وطلب الممثل القانونى للشركة التصالح وتم سداد جميع التعويضات المستحقة بإجمالى 730 ألفا و752 جنيها وإعادة تصدير مشمول البيان الجمركى بالكامل.