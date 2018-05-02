جمارك برج العرب تُحبط محاولة راكب أمريكي تهريب عملات أثرية

وكالات:أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، بالتنسيق مع أمن الموانئ، محاولة راكب أمريكي تهريب عدد من العملات الأثرية النادرة بالمخالفة لقوانين الآثار والجمارك والاستيراد والتصدير.اشتبه محمد غباشي مأمور السفر بالمطار في راكب أمريكي الجنسية يحمل حقيبة بها جهاز "لاب توب" عقب ختم ج

وكالات:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، بالتنسيق مع أمن الموانئ، محاولة راكب أمريكي تهريب عدد من العملات الأثرية النادرة بالمخالفة لقوانين الآثار والجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه محمد غباشي مأمور السفر بالمطار في راكب أمريكي الجنسية يحمل حقيبة بها جهاز “لاب توب” عقب ختم جواز السفر الخاص به، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الليبية المتجهة إلى بنغازي.

قرر مصطفى العربي، مدير الجمرك، تشكيل لجنة من مسؤولي الوردية قسمي مكافحة التهريب والأمن الجمركي لتفتيش الراكب ذاتيًا والحقيبة التي يحملها في يده.

أسفر التفتيش عن وجود 3 عملات من معدن أصفر اللون مرسوم عليها شكل الإسكندر الأكبر يشتبه في أثريتها.

وبعرض المضبوطات على إيهاب خلاف مدير الوحدة الأثرية بمطار برج العرب الدولي أفاد بأنها عملات أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني.

أمر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتحرير محضر ضبط برقم 22 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات. ​