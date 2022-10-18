جمارك برج العرب تضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية وهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية واللابتوب والهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة للقوانين.

وتم الاشتباه فى قيام الراكب ا . خ . ا القادم من الرياض علي رحلة طيران الخطوط السعودية بتهريب أصناف مخالفة حال وصوله من السعودية.

وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة بتشكيل لجنة من كريم صبحي و مصطفي حسين رؤساء الوردية ومحمد صالح ابراهيم وأمنية عبد النبي مأموري الكشف بالأشعة وإسلام قباري مدير الادارة ومحمد فرجاني مأمور التعريفة ومتولي الرياش رئيس قسم التعريفة وإبراهيم شحاته بالأمن الجمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وهلال الغزالي بمكافحة التهرب الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية.

وتبين وجود عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة والهارد ديسك لم يقر عنها الراكب، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٤٩٦ ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.