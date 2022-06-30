جمارك برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول علي رحلة طيران الخطوط التركية رقم TK696 اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية في الراكبين المصريين م . ع . ع والراكب أ . ع . ب يحملان 9 حقائب نظرا لقصر مدة السفر.
وتم تمرير أمتعة الراكبين علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وأحمد عبدالفتاح مأمور الكشف بالأشعة، وإسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه.
وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من عادل متولى رئيس الوردية ومحمد الكوانيني وحسن خفاجه مأمورى الحركة وصبحي محمود رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وصلاح الدين مصطفى أمن جمركي بحضور أيمن فوزى مدير إدارة التعريفة وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 35833 عبوة خيوط جراحية ومستلزمات طبية داخل حقائبهما الشخصية.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 494 ألف و600 جنيه .
قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 24 لسنة 2022 .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية