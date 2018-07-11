جمارك برج العرب تضبط قلادات ذهبية وعملات فضية تذكارية

مها أبو ودن ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى عددًا من القلادات الذهبية والعملات الفضية التذكارية بالمخالفة للقانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران فلاى دبى القادمة من دبى اشتبه كل من ماهر عبد الغنى رئيس الوردية، ومصطفى حسين "مأمور"،

مها أبو ودن





ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى عددًا من القلادات الذهبية والعملات الفضية التذكارية بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران فلاى دبى القادمة من دبى اشتبه كل من ماهر عبد الغنى رئيس الوردية، ومصطفى حسين “مأمور”، فى الراكب المصرى “ا . ر . ع”؛ لقلقه الشديد وارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فادى سليمان ومحمد رجب لوحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبتفتيشه تم العثور داخل إحدى الحقائب، وأسفر التفتيش عن وجود 80 قلادة زنة 50 جرامًا من معدِن أبيض اللون يشتبه أن يكون الذهب الأبيض، و3 قلادات من معدِن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدِن الذهب الأبيض زنة 30 جرامًا، و22 عملة معدنية تذكارية زنة كل منها 40 جرامًا يشتبه أن تكون من فضة زنة 40 جرامًا مخبأة بعلب البسكويت وداخل الجوارب وبين طيات ملابسه.

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و135 ألفًا و600 جنيه.