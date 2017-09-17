جمارك برج العرب تحبط تهريب كمية من أنياب حيوان الفقمة

مها أبوودن:أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة سمير صديق مدير عام جمارك الموانىء الجوية محاولة تهريب ١٣ ناب من انياب حيوان الفقمة المحظور تصديره أو الاتجار فيه أوتداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية ال

مها أبوودن:





أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة سمير صديق مدير عام جمارك الموانىء الجوية محاولة تهريب ١٣ ناب من انياب حيوان الفقمة المحظور تصديره أو الاتجار فيه أوتداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) والقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للإتحاد العالمى لحماية الطبيعة.

وتمت عملية الضبط، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول عندما إشتبه أحمد البنا رئيس الورديه فى الراكب المصرى م . أ. غ.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز أشعة X-RAY تبين وجود أجسام معتمة داخل حقيبته، وبتفتيش أمتعته تم العثور على بعدد 13 ناب بوزن 3.850 كيلو جرام داخل حقائبه.

وقدرت القيمة الإجمالية بمبلغ 385000 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 770000 جنيه.

قرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2017.

والفقمة هي حيوانات بحرية ثديية ملساء، تجيد السباحة والغطس بفضل تعديلات جسمها التشريحية والفيزيولوجية والشكلية، تحولت أطرافها إلى ما يشبه الزعانف ومن هنا جاء اسمها بزعنفيات الأقدام، أجسامها مغطاة بالشعر وجلدها مزود بطبقة دهنية ثخينة تمكنها من تحمل البرد الشديد، تنتشر في البحار الشمالية من الكرة الأرضية، في بحر البلطيق والبحر المتوسط والبحر الأسود وخليج كاليفورنيا، حيث يتوافر الغذاء المناسب من الأسماك والقشريات والرخويات البحرية، ويعيش بعضها في البحار الداخلية مثل بحر قزوين، وقرب مصاب الأنهار والبحيرات الكبيرة. يصطادها الإنسان ليستفيد من شحمها ولحمها وفرائها وجلودها.

تنتمي هذه المجموعة إلى الثدييات اللاحمة المائية، وهي تضم ثلاث فصائل هي: الفقمات (عجول البحر) Phocidae وأسود البحر (سباع البحر) Otariidae وفيلة البحر أو المورس Odobenidae.

تضم فصيلة الفقمات 9 أجناس و11 نوعا، يُذكر منها النوع المسمى بالفقمة الرمادية Halichoerus grypus، وعجل البحر Phoca vituli. والفقمة حيوان ثدي يعيش في العديد من أرجاء العالم ولكنه يتركز في بعض مناطق بحر الشمال وگرينلاند في نصف الكرة الشمالي وفي بعض الجزر في نصف الكرة الأرضية الجنوبي ويوجد له عدة أنواع تميزها عن بعضها صفات عديدة. مثل خروف البحر وبقر البحر وهو نوع يعيش في المياه الدافئة مثل البحر الكاريبي وبعض أنهار افريقيا وشواطئها بالاضافة إلى نوع يعيش في الأمازون.

والعديد من فصائل الفقمات مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر بسبب فرائها ولاستخلاص الزيت من شحومها ولحمها. والتلوث أيضا يعتبر أحد أسباب انحسار أعدادها.

وتعيش معظم أنواع الفقمات في المحيطات أو في البحار الداخلية على اليابسة، بينما يعيش القليل منها في المياه العذبة. ففقمة بيكال مثلاً تعيش في بحيرة بيكال في جنوب الاتحاد السوفييتى (سابقًا). وتوجد الفقمات بكثرة في البحار القطبية، بيد أنها قليلة في المياه الاستوائية.

والكثير من فقمات الفراء الشمالية تمضي الصيف على جزر ألاسكا وتنتقل جنوباً في الشتاء. تعيش معظم أنواع الفقمات في المحيطات أو في البحار الداخلية على اليابسة، بينما يعيش القليل منها في المياه العذبة. ففقمة بيكال مثلاً تعيش في بحيرة بيكال في جنوب الاتحاد السوفييتى (سابقًا). وتوجد الفقمات بكثرة في البحار القطبية، بيد أنها قليلة في المياه الاستوائية.