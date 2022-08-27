جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات

تمكن رجال جمارك بدر الذهبية برئاسة محمد رشدي محمود مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات (عسل النحل الملكي) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فى أثناء مرور محمد رشدي محمود مدير عام الإدارة العامة للإيداعات الجمركية لتفقد ساحة جمرك مستودع بدر الذهبية اشتبه في مشمول البيان الجمركي 2826 لسنة 2022 صادر نهائى إلى الجزائر والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جلوكوز معبأ داخل عبوات بلاستك .
وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة المشمول من محمد شعراوي مدير التعريفة ومحمد ابراهيم وخالد محمود مأمور الحركة وأحمد هزاع مأمور التعريفة فتبين وجود 2300 عبوة من المنشطات (عسل النحل الملكي) بنفس نوع الكراتين لتضليل رجال الجمارك.
وقرر محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2022 وإخطار الجهات المختصة، حيث بلغت قيمة المضبوطات 2 مليون جنيه.
ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.