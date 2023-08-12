جمارك المنطقة الشرقية تضبط كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقه الشرقية ( التزام ) برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية الجمارك دمياط، وأشرف عبد العزيز ومباحث الضرائب والرسوم بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عدد من الشيش الإلكترونية وكمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فبناء على مذكرة سرية من مباحث الضرائب والرسوم بمنطقة شرق الدلتا بمدينة المنصورة مفادها قيام ٢ من التجار فى مدينة المنصورة بتخزين وبيع السجائر المجهولة المصدر.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السعيد الديداموني مدير إدارة التحريات ومحمد السعيد عوض ومحمد الحلو مديرى إدارات المكافحة التزام ونورا عادل عبد الهادى رئيس قسم الاستخبارات ، توجهت للأماكن المحددة محل الإخبارية حيث تم ضبط عدد 49 شيشه إلكترونية وعدد 1106 علب سجائر والجميع أجنبى الصنع غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للمادة ٨ من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 93 ألفا و 480 جنيها، وقرر علاء السيد مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ( التزام ) اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط والتحفظ على المضبوطات بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي .

وتم طلب التصالح وسداد المستحقات الجمركية بالكامل بالقسائم أرقام 136455 و136456 .

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصريه وأشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.