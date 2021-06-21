جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب نقد أجنبي وعدد من العملات المعدنية الأثرية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من العملات المعدنية المصرية والعربية والأجنبية الأثرية والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ إبراهيم كمال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة.

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من الأستاذة روضة طارق مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٢ عملة معدنية أثرية مصرية وعربية وأجنبية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه.

وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأثريتها ووجوب مصادرتها.

وفى المحاولة الثانية وبناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران إخفاء أشياء ممنوعة.

وتم تكليف لجنة من أحمد الجمل وأشرف إبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨٧ من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و ٤١٠٠٠ ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس.

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقم 87 و 88 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.