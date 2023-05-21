جمارك القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والعملات المعدنية الأثرية وكمية من العاج بالمخالفة للقوانين.

المحاولة الأولى وكانت فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اليونان على رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف وليد حجاج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية قبل خروجه من بوابة اللجنة الجمركية،بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 16 شريطًا من عقار xanax المدرج بجداول المخدرات باجمالي 160 قرصًا.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من النمسا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور علي محمد مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة.

تم إخطار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة فقاموا بتشكيل لجنة من محمود أبو مسلم وعمرو عبد اللطيف وعلي أحمد علي مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة لمعاينة العملات وأفاد تقرير اللجنة بأن 11 عملة ترجع للعصر العثماني تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويصادر لصالح وزارة السياحة والآثار و10 عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل و20 عملة ترجع لعصر الملك فاروق الاول و٦ عملات تخضع لعصر الملك فؤاد الأول يخضعوا جميعا للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 واتفاقية اليونسكو ويتم مصادرتهم لصالح وزارة السياحة والآثار.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدانمارك على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من كوبنهاجن اشتبه محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية معتمة داخل حقائب الراكب.

قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة من العاج أحجام متنوعة، قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بالعرض علي إدارة الحياة البرية والحجر البيطري بمطار القاهرة فافاد تقرير الدكتور أحمد طلعت طبيب الحياة البرية بان المضبوطات ووزنهم 30 كيلو جرامًا من عاج الفيل وهو من قوائم الحظر الممنوعة دوليا ( cites 1) وطبقًا لقانون البيئة والاتفاقات الدولية بين الدول التي تمنع وتجرم الاتجار فيه، شارك في الضبط محمد فتح الله مامور الجمرك.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى أرقام 115 و118 و120 لسنة 2023 وإحالة الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.