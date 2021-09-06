جمارك القاهرة تضبط محاولتي تهريب لكميات من الأدوية والخمور

تحتوي على 135 من الأمبولات الخاصة بزراعة الخلايا الجذعية والأنسجة البشرية، فضلا عن 176 زجاجة خمور

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد حميدة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتعود الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط النيل للطيران القادمة من الإمارات (العين ) اشتبه أحمد محمد رفاعى رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول بدا عليها علامات التردد والارتباك .

وعند سؤالها عما إذا كانت يحمل في حقائبها ما يستحق عنه رسوما جمركية أجابت بالنفى .

و تم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء على مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة .

وبالعرض على أحمد نبيل مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء قام بتكليف أحمد عبدالله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فعثر على لفائف بين طيات الملابس تحتوى على 135 من الأمبولات الخاصة بزراعة الخلايا الجذعية والأنسجة البشرية .

قرر محمد حميدة مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 29 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وفي السياق ذاته تمكن موظفي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجمارك تحت إشراف اللواء محمد المناوي وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناء على معلومات سرية نما لعلم إدارة مباحث الجمارك بقيام محل بمنطقة بالتجمع الأول بالقاهرة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم .

وتم تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح والرائد أحمد سلام مفتشي مباحث الجمارك ولجنة مكونة كلآ من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز وإيهاب عبدالله ومحمد ابراهيم رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين .

وتم ضبط عدد 176 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الإستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه خاص بالاسواق الحرة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 6 ملايين و107 آلاف و512 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ 95 ألف جنيه على ذمة التصالح .