جمارك القاهرة تضبط محاولتي تلاعب في المستندات

مها أبوودن ضبط التهرب الجمركي بجمارك القاهرة، محاولتي تلاعب في المستندات. وقام رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بجمارك القاهرة، برئاسة محمد صبيح، بضبط محاولتى تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية متعلقي برسالتي صنف مواسير إستانلس استيل، وأخرى مبرد

مها أبوودن

ضبط التهرب الجمركي بجمارك القاهرة، محاولتي تلاعب في المستندات.

وقام رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بجمارك القاهرة، برئاسة محمد صبيح، بضبط محاولتى تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية متعلقي برسالتي صنف مواسير إستانلس استيل، وأخرى مبردات مياه.

وكانت المستندات المصطعنة المقدمة بأسعار متدنية، وتم ضبط المستندات الحقيقية في مقر الشركتين بعد تشكيل لجنتين لضبط تلك المخالفات.

وقدم الممثل القانوني للشركتين طلبا للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد جزء من الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة