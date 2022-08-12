جمارك القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الساعات والسبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رفعت صدقي مقار مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والساعات والسبائك الذهبية، وكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف محمد عبدالباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد عبدالعزيز مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب.

وقام جمال أحمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٢ هاتف محمول و ٦ ساعات و ٣٥ عبوة من مستحضرات التجميل و ٤ سبائك ذهبية واحدة منهم داخل علبة تمر وأخرى داخل محفظة الراكب والثالثة والرابعة أسفل “فرش” الحذاء الذي يرتديه الراكب أثناء تفتيشه ذاتيا.

وفى المحاولة الثانية تقدم أحد الركاب لاستلام حقيبة خاصة به ضمن الحقائب المتخلفة وقام محمد السعيد أبو الليل مدير الحركة بتكليف محمد عبد المنعم صالح رئيس علي جهاز الفحص بالأشعة وحسام فتحي صقر مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة فتم ضبط خنجر يمني و سكين كبير ذو نصل حاد داخل الحقيبة، أفاد تقرير المقدم محمد داود وكيل إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ .

قرر رفعت صدقي مقار مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى ١٦٦ و١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.