اقتصاد وأسواق

جمارك القاهرة تحصل على حكم نهائي بمبلغ 42 مليونًا و635 ألفًا

الحصول على حكم ضد شركة ن . م . ل فى الدعوي 232 لسنة 2019 مـدني فاقوس .
السيد فؤاد 9:55 م, الجمعة, 30 يوليو 21 9:55 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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نجحت إداره القضايا المدنية بالادارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الوسطى والجنوبية في الحصول على حكم ضد شركة ن . م . ل فى الدعوي 232 لسنة 2019 مـدني فاقوس، وتم الحكم فى الدعوى بـإلزام الشركة بسداد مبلغ 42 مليونا و635 ألفا و91 جنيها لصالح مصلحة الجمارك المصرية.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية والحرص على تحصيل واسترداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

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وترجع وقائع الدعوى لقيام االشركة باستيراد مشمول 133 بيان جمركى بنظام السماح المؤقت خلال عامة 2009 و2010 ولكن الشركة خالفت نظام السماح المؤقت وقامت بالتصرف فى مشمول البيانات الجمركية فى غير الأغراض المرخص بها قانونا .

كما تم تأييد هذا الحكم استئنافيا وأصبح هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه وجارى تنفيذة لاسترداد مستحقات الخزانة العامـة مـن ضرائب ورسوم وضرائب إضافية وتعويضات وبدل مصادرة وغرامات.

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بقلم السيد فؤاد

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