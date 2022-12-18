جمارك القاهرة تحبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية والعبوات الدوائية

تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من السبائك الذهبية والهواتف المحمولة والعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا علي رحلة الخطوط النمساوية اشتبه أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك بلجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة داخل الحقائب .

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة بتكليف ميلاد رسمي مدير الحركة ومحمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 61 عبوة دوائية زجاجية غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

وكانت المحاولة الثانية فى نفس الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه عبد الله حمدي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة .

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة بتكليف ميلاد رسمي مدير الحركة وأماني عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 479 عبوة مستحضرات تجميل و 4 هواتف محمولة و 2 ساعة ذكية داخل حقائب الراكبة .

أما المحاولة الثالثة فكانت فى الصالة الموسمية بالإدارة الرابعة برئاسة جهاد محمد الوكيل مدير الادارة بالإنابة واثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد سعيد مأمور الجمرك المعين فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب .

وقام هاني صليب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية بتكليف احمد السيد الباز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 سبائك ذهبية لم يقر عنهم الراكب داخل حقائبة وسط الملابس.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات أحمد سعيد و أحمد الباز مأموري الجمرك ومحمد احمد كامل مدير الحركة .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 266 و 267 و 268 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .