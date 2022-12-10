جمارك القاهرة تحبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات 10/ لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الصعيدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب .

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 720 عبوة مستحضرات تجميل و 16 ساعة ذكية و 10 تليفونات محمولة و 5 سماعات داخل حقائبه .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات كل من أحمد عادل فتحي و حسام محمد الشافعي و مصطفي حسن و أحمد عبد الواحد و بسمه حسني و كريم يوسف مأموري الجمرك وجورج الفونس مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من اسطنبول اشتبه مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بواسطة المهندس محمد صلاح كامل مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة اسفل الحقائب .

وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية والخيوط الجراحية الطبية مخبأة داخل كراتين محكمة الغلق وضعتها الراكبة في قاعات سحرية اسفل حقائبها .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات حسام الشافعي وأحمد عبد الواحد وعماد صلاح وأحمد القط و كريم يوسف و بسمه حسني مأمورى الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 262 و 263 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .