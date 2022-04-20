جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب 1560 قرصا مخدرا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام القوانين.

ففي اثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران اشتبه حسام الشافعى مأمور اللجنة الجمركية المعين على لجنة الخط الاخضر في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من النمسا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها ضريبة جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX- RAy بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص والسيد محمد موافي رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات كثيره على شكل علب متشابهة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف أحمد حمدي مأمور الجمرك المعين للعمل بالخط الأخضر وميلاد رسمي مدير الحركه بتفتيش جميع أمتعة الراكب فتبين وجود ١٥٦٠ قرص من عقار اللريكا المخدر .

وفى المحاولة الثانية واثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة مصر للطيران اشتبه أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من لبنان .

وتم تكليف علاء خضر مأمور الجمرك المعين للعمل بالخط الأخضر وميلاد رسمى بتفتيش جميع أمتعة الراكب فتبين وجود ٧٣٠ عبوة أدوات ومستحضرات تجميل أنواع وأحجام وماركات مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب .

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى للراكبين رقم ٩٣ و٩٤ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .