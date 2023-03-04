جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم EK923 اشتبه عمر سالم حسن مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب صيني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامى أشرف نادى مأمور الفحص بالأشعة ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات متماثلة.وبالعرض على أحمد حسن الحكش نائب مدير الادارة، و قرر تكليف سامى نبيل وأحمد عنتر مأموري الجمرك وياسر محمد إبراهيم مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 800 عبوة قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية .

وقرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 16 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

كل التفاعلات:٢١٢١