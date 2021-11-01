اقتصاد وأسواق

جمارك القاهرة تحبط تهريب هواتف و«برج العرب» تضبط 32 ألف يورو مخبأة داخل عبوات الشيكولاتة

وجمارك برج العرب تحبط تهريب كمية من النقد الأجنبى
السيد فؤاد 12:40 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 12:40 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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تمكن رجال الجمارك في مطاري القاهرة وبرج العرب من إحباط تهريب هواتف ومستلزمات طبية ومبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة

وضبطت الجمارك بمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي 6 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وعدد من الساعات والسماعات والمستلزمات الطبية المستعملة منتهية الصلاحية، وكذا منظار بندقية آلية وعدد من الأسلحة البيضاء.

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وتم تحرير محاضر ضبط أرقام 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 لسنة 2021 ، وأحيل الركاب الذين بحوزتهم الأسلحة البيضاء ومنظار البندقية الآلية للنيابة المختصة للتحقيق.

كما تمكن موظفي الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو تم توقيف و .ع . ي ايطالية من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية .

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وبسؤال الراكبة عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير امتعتها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، والعثور على مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة .

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بقلم السيد فؤاد

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