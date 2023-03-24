«جمارك القاهرة» تبيع عددا من السيارات المخزنة بقيمة 5.8 مليون جنيه

عقدت مصلحة الجمارك مزادا الأربعاء الماضي 22 مارس الجاري، لبيع عددا من السيارات بجمارك القاهرة، حيث بلغت حصيلة المزاد نحو 5.8 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وحسب بيانات جمارك القاهرة، فقد تم خلال جلسة المزاد إجراء المزاد على عدد 41 لوط سيارات، وتم البيع النهائي لعدد 27 لوط سيارات.

كما لم يتم بيع عدد 10 لوط لعدم وجود عطاءات من متقدمين للمزايدة، فيما تم مصادرة تأمين 1 لوط، كما تم سحب 3 لوط ، كما بلغت حصيلة البيع النهائية 5 مليون 831 ألف و 570 جنيه .

والسيارات التي سيتم تم المزايدة عليها لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هي من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل ( مرسيدس وفولكس وجيب جراند شيروكي وتويوتا كرسيدا وسامسونج وإيسوزو وهونداى أكسنت وBMW وتويوتا كرسيدا وراف وسوزوكى فيتارا واسكودا ونيسان بيك آب وشيفرولية بيك آب وهونداي بيك آب وتويوتا بيك آب ودودج وكرايسلر وكامرى) .

وشملت شروط المزايدة، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

كما كان شرط الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة،

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

كما كان على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه .

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط- الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه .

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وجميـع السيارات المباعـه بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت اشراف الجهـه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشترى ولا يجوز إستخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير .

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء اكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائله التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .

وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع .