جمارك العين السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية

تمكن رجال الجمارك في الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام جمارك السخنة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأنصال المعدنية (الكترات) بالمخالفة للقوانين.
فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة حركة الوارد والمقدم أحمد دراز مدير مباحث الميناء والمقدم أحمد بيومى مدير مباحث المخدرات مفادها اعتزام شركة تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول الحاوية رقم 7746579.
وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من محمد مبروك مدير إدارة الأمن الجمركي وأحمد سويلم مدير مجمع الوارد وحسن عبد الرحمن مشرف الساحة سعد الجمسي مأمور الحركة وأحمد فريد شهاب بحضور الجهات مقدمة الإخبارية فتبين وجود مليون و287 ألف نصل معدنى (كتر) مخبأة داخل كراتين استيكرات لاصقة .
وقرر رشاد عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .