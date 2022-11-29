جمارك العوجة تحبط تهريب 1060 من إطارات الدراجات النارية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك العوجة برئاسة رياض فضل موسى المدير العام بالتنسيق مع النقيب اسامه صلاح الدين قسم البحث الجنائى بمنفذ العوجة من ضبط محاولة تهريب كمية من إطارات الدراجات النارية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وقرار وزير التجارة رقم 770 لسنه 2005 .

فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالاشعة وإدارة الحركة وإدارة الأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائى بمنفذ العوجة مفادها وجود محاولة تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 4309 لسنة 2022 .

وبالعرض على عادل سلمان مدير ادارة الصادر قام بتكليف لجنة للفحص والمعاينة من أشرف العزازي مدير التعريفة ، أحمد قدري مأمور الحركة ، كريم عبدالرحمن رئيس قسم الحركة ، محمود خليل ومحمد حسن مأمورى التعريفة ، محمود سعيد و مؤمن سلمي بالأمن الجمركي ، محمد معاذ مأمور الفحص بالأشعة ، فتبين وجو 1060 فردة إطار كاوتش للدراجات النارية مخبأه بداخل خراطيم زراعية بطريقة احترافية يصعب اكتشافها .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 996 ألفا و430 جنيه .

قرر سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعه رقم 5 لسنة 2022 وحرره الاستاذ هاني الشريف مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ محمد حنفى مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى والدكتور سعد سالم حمد رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.