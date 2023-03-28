جمارك الطرود البريدية في مطار القاهره تحبط تهريب طوابع مخدرة

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود المدير العام من ضبط محاولتى تهريب عدد 94 من الطوابع المخدرة .

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهره ومسئولى البريد المصرى برئاسة د . شريف فاروق.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناءا على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الوارده من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود ٣٥ طابعا مخدرا .

وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين أن بداخلها ٥٩ طابعا يشتبه فى كونها مخدرة .

وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى ٤ و ٥ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب .