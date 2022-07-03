جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات النقدية الذهبية التذكارية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي من ضبط تهريب عدد من العملات النقدية الذهبية التذكارية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بالوردية الثانية بجمرك البريد السريع برئاسة عماد عزت مدير الجمرك اشتبه أحمد سمير عبد المؤمن وعلى محمد البطريق رئيس الوردية في مشمول بوليصة الشحن رقم ٣٤١٨٥٢٤٧٩٥٠ المصدرة إلى الشارقة بدولة الإمارات باسم م . أ . م وهى عبارة عن طرد مستندات بوزن 500 جرام .

وبفتح الطرد تبين وجود غلاف بلاستيك شفاف به 20 عملة نقدية تذكارية مصريه ذهبية اللون فئات نصف جنيه وجنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات .وتم عرض العملات على مصلحة الدمغة والموازين فأفادت بأن العملات المضبوطه من الذهب عيار 21 بوزن 240.3 جرام وتقدر قيمتها بمبلغ 282 و352 جنيه .

وشارك فى الضبط محمد سامي مدير إدارة التعريفة ومحمد جمال مدير إدارة الحركة .قرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهره اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف علي قرية البضائع بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.