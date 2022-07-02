جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمخدرات

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريدية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من إدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم EH 028075794 Us الواردة من أمريكا والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن ماكولات وجوارب.

وتم تكليف محمد محسن مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد الوارد فتبين أن بداخله ٤ أكياس حلوى بوزن صافى ١٥٠ جرام يشتبه فى كونها مختلطة بمواد مخدرة .وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أن تلك الحلوى تحوى بداخلها خلاصة مخدر الماريجوانا . قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهاله محمود المشرف على الإدارة المركزية للواردات والصادرات الجوية بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.