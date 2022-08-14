جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة تضبط كمية من نبات القات المخدر

تمكن موظفو الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمودة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري برئاسة أحمد اسماعيل جويلى وال‘!دارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوالص شحن رقم cp003731052kE بوزن 9.7 ألف ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها الي إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003939035kE بوزن 7 آلاف كيلو جرام ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها الي إنجلترا وبوليصة شحن رقم cp003731070kE بوزن 28 كيلو جرام ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها إلي إنجلترا .

وبالعرض على أحمد اسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف سالي أحمد فرحات مأمور الحركه بفتح الطرود فتبين وجود أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن الأعشاب هى لمخدر القات .

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 21 و 22 و 23 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .