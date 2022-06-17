جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري والساعات

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود حسين المدير العام من ضبط تهريب كمية من النقد المصري والساعات بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد السريع برئاسة عماد عزت مدير الجمرك اشتبه على محمد البطريق رئيس الوردية الثانية مدير إدارة التعريفة فى مشمول بوليصة الشحن رقم Zivr9410426515535 قادمة من أمريكا وهى عبارة عن طرد مستندات بوزن 500 جران بفتحه تبين أن بداخله مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

وفى المحاولة الثانية اشتبه على محمد البطريق رئيس الوردية الثانية مدير إدارة التعريفة أيضا فى مشمول بوليصة الشحن رقم 45499650-063 قادمه من الصين والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن شنط حريمى بوزن 15 كيلو جرام بفتحها تبين وجود عدد 55 ساعة أنواع وأحجام وموديلات وماركات متنوعة مخبأه داخل الحشو الخاص بالشنط الحريمي.

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف علي قرية البضائع بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.