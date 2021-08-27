جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط تهريب عدد من العملات الورقية وأجهزة التابلت

تمكن موظفو مصلحة الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية بالمخالفه للقرار الجمهوري ١١٤ لسنة ١٩٧٣م، والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك بريد فيدكس اشتبه محمد صبيح مأمور الجمرك في أحد الطرود البريدية مشمول البوليصة رقم ٧٧٤٥٢٨٥٠٥٥٦٢ الواردة من فرنسا.

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عبد التواب سعد رئيس الوردية ومصطفى أمين مأمور الحركة، وعمرو صادق مدير إدارة الأمن الجمركي لفتح الطرد وجرده، فتبين وجود 4 عملات وسندات بنكية ورقية قديمة بفئات مختلفة.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة أفادت أن 3 من العملات الورقية هى سندات بنكية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣، والذي ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعه طبقًا لاتفاقية اليونسيكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في ٢٠١٠، ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بالواقعه والتحفظ علي المضبوطات.

وفي نفس السياق تمكن موظفو اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب ف . م . ح سوداني الجنسية تهريب كمية من الهواتف المحمولة داخل الأتوبيس الذى يستقله القادم من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وعلى عبداللطيف ومحمود رشدى مأمورى الجمرك، حيث تم ضبط عدد 40 هاتف محمول ماركات آيفون وسامسونج وشاومى مخباة بالمقعد الخاص بالراكب داخل الأتوبيس.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2021 وإحالة الراكب للنيابة العامة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التابلت بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية يحمل معه 6 شنط كبيرة الحجم.

وتم تمريرحقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صبح مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد صبرى مأمور الجمرك وأميرة طلبة رئيس القسم فتبين وجود 99 جهاز تابلت تعليمى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 137 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.