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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب طوابع مخدرة

قيمة المضبوطات بلغت 255 ألف جنيه
المال - خاص 4:04 م, السبت, 27 فبراير 21 4:04 م, السبت, 27 فبراير 21

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أحبطت الإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة.

 ووفقا لـ”أ ش أ” فقد ذكرت مصلحة الجمارك – في بيان اليوم السبت – أنه تم الاشتباه في مشمول أحد الطرود البريدية الواردة من أمريكا، وبمعاينة وفحص الطرد تبين وجود كتاب بداخله 425 طابعا يشتبه أن تكون من الطوابع المخدرة.

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 وأضافت أنه بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي أفادت بأنها طوابع مخدرة، مشيرة إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 255 ألف جنيه.

 وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.

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بقلم المال - خاص

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