جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات والسلع الغذائية المحظور تصديرها

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب كمية من المنشطات والسلع الغذائية المحظور تصديرها بالمخالفة للقوانين.
تم الضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية التزام برئاسة علاء السيد وبالاشتراك مع إدارة مباحث ميناء دمياط
فبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بوجود معلومات مفادها محاولة شركة ا . ل . ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات ومحظور تصديرها داخل مشمول البيان الجمركي رقم 12057 لسنة 2022 صادر دمياط والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مواد غذائية متنوعة.
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد نور مدير ادارة حركة الصادر ومصطفي جمال ومحمد أبو راية بإدارة الحركة وأيمن الدسوقي ومحمد السعيد مديرى إدارت المكافحة وطارق الفرارجي وعمرو نوفل ومصطفي يوسف بإدارة التعريفة للمعاينة.
وتبين وجود 144 كرتونة بكل كرتونة 12 علبة بكل علبة 12 عبوة ٣٠ ملى بإجمالى 20736 عبوة منشط جنسى و112 كرتونة بكل منها 20 كيس عدس وزن 500 جرام بوزن إجمالى 1120 كيلوجرام .
وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالى مليون و714 ألفا و880 جنيها.
قرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.