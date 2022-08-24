جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص المحظور تصديره بالمخالفة للقوانين.

فبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ . ل . ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البيان الجمركي رقم 15262 لسنة 2022 والمحمل داخلعدد 2 حاوية 20 قدم رقمى 3023776 و 1239859 مصدرتين إلى سلوفينيا والصنف طبقا للمستندات المقدمة قوالب ألومونيوم .

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد محمد نور مدير الإدارة ومحمد الزغبى مأمور الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة لمعاينة مشمول الحاويات بحضور أيمن الدسوقى وهيثم الأطرش بمكافحة التهرب الجمركى ومحمد خضر بالأمن الجمركى فتبين وجود 24 قالب ألومونيوم فى واجهة الحاوية للتموية والباقى كمية من قوالب الرصاص الخام بوزن 47 طن و 90 كيلو جرام محظور تصديرها طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة .

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 3 ملايين و801 ألف و783جنيها.

وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة والصناعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.