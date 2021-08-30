جمارك الصادر بالدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل

تمكَّن موظفو الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد محمد عشبة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على إخبارية سرية واردة من هيئة الرقابة الإدارية المرفق بها إذن من النيابة العامة بالاشتباه فى وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول شهادة الصادر رقم 38335 لسنة 2021 باسم شركة ا. ل حاوية رقم SEGU4654014 والصنف المصدر طبقًا للمستندات عبارة عن لوف مواعين وأدوات نظافة مصدرة إلى الأراضي الفلسطينية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول الحاوية برئاسة محمود بهلول ومحمد لبيب وفؤاد سليمان مديرى الجمرك محمد إبراهيم مدير الحركة، وإسلام محمود مأمور التعريفة، وأحمد سمير سالم مأمور الحركة، وأحمد نبيه وإبراهيم الشيخ مدير التعريفة،

حيث تبيَّن وجود عدد 221 كرتونة تحتوي على ليف مواعين من لدائن محشوة بالتبغ، ووزن الكرتونة 19 كيلو و600 جرام، بوزن إجمالي 4.5 طن تقريبًا بالمخالفة لما هو مدرَج بالمستندات المرفَقة بالشهادة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 278 ألفًا و637 جنيهًا.

قرر الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

في السياق نفسه تمكّن موظفو الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، برئاسة السيد اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك، من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية من الأقمشة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد المخازن بالقاهرة بالاتجار فى الأقمشة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، ومحمد فواد رئيس قسم التحريات والضبط بالمكافحة، بحضور العقيد هشام عبد الواحد، والعقيد محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين، والتوجه للمخزن المذكور،

حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأقمشة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وبلغت التعويضات الجمركية المستحَقة 400 ألف جنيه.

وقرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 820 لسنة 2021 وتقدم المتهم بطلب تصالح وقام بسداد المبالغ المستحَقة تحت حساب التصالح .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي